Cagliari: Rastelli, chiudere in bellezza

CAGLIARI, 20 MAG - Cagliari domani in trasferta con il Sassuolo a caccia di una vittoria per agganciare Sampdoria e decimo posto. "Da qui al termine - afferma Rastelli - ci sono sei punti in palio, faremo il massimo per chiudere al meglio il torneo. Sono tanti i numeri positivi del girone di ritorno: dobbiamo continuare su questa strada". Difficile che il mister possa riconfermare il modulo super offensivo visto domenica scorsa con l'Empoli (4-2-3-1 con Joao Pedro, Farias, Sau e Borriello insieme in campo). Più logico che uno dei quattro parta dalla panchina: l'indiziato numero uno è Joao Pedro, soprattutto perché un po' acciaccato a inizio settimana. Ma non è esclusa nessuna mossa a sorpresa: Rastelli può permettersi di seguire l'istinto anche dell'ultim'ora lasciando da parte calcoli e prudenza."Il Sassuolo - ha avvertito il tecnico dei sardi - è in condizione: giocheremo con un avversario difficile". A centrocampo mancherà Barella, in Corea con la nazionale under 20.