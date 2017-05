Nicchi, Var parte in prossima stagione

FIRENZE, 20 MAG - Gli esperimenti sull'uso della Var, la tecnologia video assistant replay "proseguiranno fino a fine campionato", poi "con l'inizio del prossimo campionato partiremo con la Var vera, effettiva. Quindi vedremo strada facendo quello che porterà di positivo perché, nonostante che parta una Var operativa, ci sono ancora tante cose da vedere nel reale e come vengono supportate dell'innovazione". Così il presidente Aia Marcello Nicchi al kick off della Figc in corso a Firenze. "Io sono molto fiducioso. Vedremo ora il protocollo Fifa finale e poi partiamo. L'attenzione poi - ha concluso - si sposterà sui registi...".