Nicchi, arbitri ? finora stagione ok

FIRENZE, 20 MAG - "Lasciamo finire i campionati. Fino ad oggi sono stati campionati belli, gli arbitri sono stati all'altezza, mancano poche partite di play-off che sono molto importanti ma vedo i ragazzi molto concentrati". Così il presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, oggi al kick off 2017 della Figc in corso a Firenze risponde a chi gli chiede un primo bilancio sulla stagione dal punto di vista arbitrale. E quanto al fatto che quest'anno non si sarebbe verificato nessun grande errore arbitrale "devo toccare ferro... L'errore - replica Nicchi - può sempre accadere ma dietro l'errore c'è sempre la volontà di non commetterlo. Poi vediamo". La Germania apre alle donne arbitro? "Noi è da tanto che siamo aperti al calcio femminile: abbiamo 1800 arbitri donne in un movimento che in questo senso non è partito da molti anni. Il fatto che ci siano queste aperture - dice Nicchi - è molto positivo perché incentiva le donne ed incoraggia a fare questa attività con molta professionalità".