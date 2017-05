Argentina: con Icardi altri 6 "italiani"

ROMA, 20 MAG - Non solo l'interista Icardi fra gli "italiani" compresi nella prima lista di convocati per l'Argentina dell'era Sampaoli: in vista delle amichevoli con il Brasile (il 9 giugno in Australia) e con Singapore (il 13), l'ex tecnico del Siviglia ha chiamato anche l'atalantino Gomez, il romanista Paredes, il laziale Biglia, l'altro interista Banega e gli juventini Dybala e Higuain. Di seguito la lista completa. Portieri: Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) e Geronimo Rulli (Real Sociedad). Difensori: Javier Mascherano (Barcellona), Gabriel Mercado (Siviglia), Nicolas Otamendi (Manchester City) ed Emanuel Mammana (Lione). Centrocampisti: Lucas Biglia (Lazio), Alejandro Gomez (Atalanta), Ever Banega (Inter), Eduardo Salvio (Benfica), Manuel Lanzini (West Ham), Leandro Paredes (Roma) e Guido Rodriguez (Tijuana). Attaccanti: Lionel Messi (Barcellona), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Gonzalo Higuain (Juventus), Joaquin Correa (Siviglia) e Angel Di Maria (Paris Saint-Germain).