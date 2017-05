Atletico: domani ultima gara al Calderon

ROMA, 20 MAG - Ultima gara al Vicente Calderon, domani per l'Atletico Madrid, dopo 51 anni di onorata "carriera". Ospite nella giornata conclusiva della Liga 2016/'17 sarà l'Athletic Bilbao che, curiosamente, ha vissuto lo stesso struggimento appena quattro anni fa, con il passaggio dal vecchio al nuovo San Mames. Il quotidiano sportivo "Marca" celebra l'evento in casa Colchoneros dedicando la prima pagina odierna alla storica "Fortezza". Non sarà tuttavia l'Atletico di Diego Simeone a giocare l'ultimo match ufficiale sul prato del Calderon, poiché lo stadio è stato scelto per ospitare la finale della Coppa del Re, sabato 27 maggio, tra il Barcellona e la sorpresa Alaves. La vera festa d'addio, pertanto, sarà il giorno seguente, con "Final de Leyenda", evento che vedrà scendere in campo anche ex giocatori dell'Atletico come Diego Forlan. Dopodiché, spazio ancora per un paio di concerti e poi via alla demolizione per far posto ad un complesso residenziale. Mentre l'Atletico traslocherà nel nuovo stadio Wanda Metropolitano.