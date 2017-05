'Ausilio? Se no gruppo anche colpa sua'

MILANO, 19 MAG - "Non condivido le parole di Ausilio sulla squadra. L'ha costruita lui e se non c'è gruppo significa che chi ha costruito questo gruppo non è all'altezza e non ha formato una squadra da Inter": lo dice l'ex campione nerazzurro Sandro Mazzola, a Sportmediaset, riguardo le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Inter che, durante un corso all'Università degli Studi di Milano, ha parlato di mancanza di solidarietà, di uno spogliatoio diviso in "gruppetti" in cui tutti pensano a sé stessi. "Conosco bene Ausilio - continua Mazzola - l'ho portato io all'Inter perché mi sembrava un giovane molto valido. Però forse non ci sono i presupposti per fare un progetto di un certo tipo. Io non avrei fatto queste dichiarazioni, la cosa più importante è parlare in faccia ai giocatori e all'allenatore per capire i veri problemi. Così non si risolve niente. Nonostante tutto però l'Inter però deve ripartire da lui perché conosce l'ambiente e il mondo del calcio".