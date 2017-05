Sousa, lavoro per vincere anche a Napoli

FIRENZE, 19 MAG - ''Io lavoro sempre per vincere ogni partita, anche quella di domani a Napoli''. Paulo Sousa nella sua ultima trasferta da allenatore viola punta al 'colpaccio' anche se non sarà facile, perché la squadra di Sarri è un rullo compreso ed è ancora in corsa per il 2° posto, e poi perché la Fiorentina è in emergenza date le assenze per squalifica di Borja Valero e Astori e dell'infortunato Carlos Sanchez, costretto al forfait dopo il problema al ginocchio sinistro rimediato contro la Lazio. Rispetto all'ultimo match, comunque, il tecnico portoghese ritrova Badelj e Gonzalo Rodríguez per una sfida che conta anche per la stessa squadra viola, ancora aggrappata all'obiettivo del 6° posto. ''Il Napoli è una squadra molto forte, ma noi siamo quella che le ha creato maggiori difficoltà''.