Figc, a Firenze 3/a edizione di KickOff

ROMA, 19 MAG - "Il futuro è nel gioco di squadra". E' il tema di KickOff 2017, che si terrà nel fine settimana a Firenze. L'evento residenziale sul gioco del calcio, giunto alla terza edizione, è promosso dalla Figc. Vedrà la presenza di 220 partecipanti provenienti da diversi settori della società italiana e non solo che si riuniranno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per discutere di calcio in maniera non convenzionale. I partecipanti sono chiamati a discutere il tema, suddivisi in 12 "tavoli di lavoro" denominati 'Play Team'. Realizzato con il contributo del main sponsor Puma, dei partner ICS (Istituto per il Credito Sportivo), Eurovita Assicurazioni, Ferrari, Falesco e del Comune di Firenze, l'evento si aprirà domani alle 11 al Teatro della Pergola con una sessione innovativa di speech denominata 'KickOff Talk', che sarà introdotta dal saluto del presidente federale Carlo Tavecchio. Alla seduta plenaria di domenica mattina sarà presente il ministro per lo Sport Luca Lotti.