Bundesliga: 1/a volta di arbitro-donna

BERLINO, 19 MAG - Per la prima volta nella storia del calcio tedesco una donna arbitrerà dalla prossima stagione nella Bundesliga. Bibiana Steinhaus, 38 anni, di Hannover, rientra tra i quattro arbitri promossi nella Serie A tedesca. Lo ha annunciato oggi la Dfb, la Federcalcio tedesca. Steinhaus è stata la prima donna a dirigere, nel 2007, una gara della Serie B in Germania e nella stessa stagione è stata impiegata per la prima volta come quarto ufficiale nella Bundesliga. Nel 2008 è stata la prima donna ad arbitrare una partita della Coppa di Germania. Il primo giugno dirigerà la finale di Champions League femminile tra Paris Saint-Germain e Olympique Lyon. Il suo compagno è l'ex arbitro inglese Howard Webb, che nel 2010 ha diretto la finale di Champions League vinta dall'Inter contro il Bayern Monaco.