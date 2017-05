Juve:Pjanic promette "Scudetto domenica"

TORINO, 19 MAG - "Quest'anno la Juve, come ha detto Allegri, è stata una squadra di killer: siamo stati una macchina da guerra". La metafora è di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, a due giorni dalla partita con il Crotone, che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dello Scudetto. "Juve, Roma e Napoli sono molto forti, hanno fatto un grandissimo campionato - spiega il centrocampista bosniaco ai microfoni di Sky Sport -. Il campionato non è chiuso e noi vogliamo chiuderlo domenica contro il Crotone". Passato dalla Roma alla Juventus in estate, il bosniaco ha disputato una stagione in crescita. "Mister Allegri è stato molto importante per me quest'anno, sono cresciuto come calciatore, ho imparato tanto grazie al gruppo, al mister, allo staff".