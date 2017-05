Fiorentina: a Napoli senza Sanchez

FIRENZE, 19 MAG - E' una Fiorentina in emergenza quella che si appresta domani sera ad affrontare il Napoli al San Paolo: oltre agli squalificati Astori e Borja Valero mancherà anche Carlos Sanchez. Il nazionale colombiano, sempre titolare nella difesa viola nelle ultime otto gare, non è riuscito a smaltire la sollecitazione capsulare al ginocchio sinistro rimediata contro la Lazio. Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni e le cure effettuate in questi giorni, il giocatore ha dovuto dare forfait. Tra i 23 convocati c'è comunque Badelj a conferma di aver smaltito il fastidio muscolare rimediato con il Sassuolo.