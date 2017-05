Inter: Pinamonti fa 18 anni e rinnova

MILANO, 19 MAG - L’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, rinnova con il club nerazzurro fino al 2021. Lo annuncia l’Inter sul proprio sito. Pinamonti arrivò in nerazzurro nel 2013 nei Giovanissimi, ha vinto con la Primavera la Coppa Italia 2016 per poi esordire da titolare in prima squadra quest’anno contro lo Sparta Praga in Europa League. (ANSA)