Del Piero, Totti in campo con Genoa

ROMA, 19 MAG - Alex Del Piero e la gestione di Francesco Totti. L'ex numero 10 della Juventus, ora commentatore tv, ne ha parlato al programma 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. Il 28 maggio verrà a vedere Roma-Genoa all'Olimpico, per quella che sarà probabilmente l'ultima partita di Francesco Totti? "Sì, sono in ballo per tornare in Italia, ma forse dovendo lavorare è probabile che la segua da Milano. Sono venuto a Roma per la partita con la Juventus e ho salutato Francesco". Chi è stato più forte tra lei e Totti? "Io divido i calciatori in fasce. Lui è nella prima fascia -ha detto Del Piero- tra i campioni che ti regalano emozioni". Le è spiaciuto il modo in cui Totti è stato 'trattato' da Spalletti? "Mi spiace che questa storia abbia avuto vari momenti tristi, però così è andata. La verità la sanno Totti, Spalletti e club, solo loro possono rispondere". Del Piero farebbe giocare Totti nell'ultima di campionato tra Roma e Genoa, anche se fosse decisiva per la Roma? "Certo, ovviamente sì".