Napoli, Sarri e i sogni di scudetto....

NAPOLI, 19 MAG - "Il sogno scudetto è nostro e lo abbiamo anche perché quando le persone hanno un sogno lavorano meglio". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri commentando il progetto di dare l'assalto al titolo nella prossima stagione. Sarri, commentando le parole di Carlo Ancelotti che ha ricordato il peso dei fatturati nella possibilità di vincere, ha detto: "É normale, come nella vita chi ha più soldi può comprare la macchina più lussuosa. Ma non è matematico perché ogni tanto una storia sfugge a questa logica e sono storie che si ricordano, perché sono rare, come quella del Leicester. Ma è chiaro che chi fattura un miliardo può comprare un giocatore di 100 milioni e chi fattura duecento milioni può comprarne uno da trenta. Spesso quello da cento milioni ti fa vincere, ma non è sempre così".