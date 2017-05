Sampaoli, sono nuovo ct dell'Argentina

ROMA, 19 MAG - Jorge Sampaoli sarà il nuovo ct dell'Argentina. Una notizia scontata che però adesso ha anche il crisma dell'ufficialità da parte del diretto interessato: "La Federcalcio argentina sta trattando la risoluzione del mio contratto col presidente del Siviglia - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Non sto lasciando il Siviglia per un altro club ma lo sto lasciando, se così sarà, per la mia nazionale, è un cambio legato all'amore per il mio Paese".