Sarri, contento per rinnovo Mertens

NAPOLI, 19 MAG - "Il rinnovo di Mertens? Sono contento, è una notizia di contorno di cui sono soddisfatto però ora penso solo alla Fiorentina". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, commentando in conferenza stampa l'accordo per il nuovo contratto dell'attaccante belga che lo lega al Napoli fino al 2020. Sui rinnovi già in cassaforte e sulla voglia di altri giocatori, come Ghoulam, di restare, Sarri ha spiegato: "Questo è un gruppo sano, con dei valori e che crede in quello che gli presento. Non è difficile gestire i grandi giocatori ma le primedonne di serie C".