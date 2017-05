Napoli: Sarri "2/i non dipende da noi"

(ANSA) NAPOLI, 19 MAG - "Il record di punti assoluto del Napoli è di 82 e siamo a tre punti dal batterlo. Vogliamo tutti i record, se poi questo consente di arrivare secondi, meglio, altrimenti abbiamo fatto quello che dovevamo fare". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina per la penultima di campionato. "Domani - ha aggiunto Sarri - è una partita difficile mentalmente anche perché non dipende solo da noi il secondo posto, però noi proseguiamo sulla nostra strada, se non basta abbiamo gettato delle basi per il futuro".