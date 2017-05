Agnelli, club puntino alla crescita

TORINO, 19 MAG - "Le critiche alla Juventus sul fatturato troppo alto sono fini a se stesse. Ricordiamoci cosa era la Juve nel 2010 e che fatturato aveva rispetto a chi oggi accusa". Questa la stoccata del presidente bianconero, Andrea Agnelli, durante la quarta edizione della J1897 Members'Day. "Il fatturato aumenta, ed è un obiettivo che una società si deve porre - dice Agnelli: oggi lo scenario è cambiato, con le proprietà cinesi di Milan e Inter, o la presenza di grandi imprenditori che conosco personalmente come Pallotta o Saputo". La vera svolta secondo il presidente bianconero arriverebbe con "un salto di qualità sugli obiettivi generali, un enorme risultato si è ottenuto con le quattro squadre italiane fisse in Champions League. Ora toccherà alle squadre continuare a crescere: visto che l'esposizione internazionale del campionato italiano è deficitaria, la strada passa dal far bene in Europa. La visibilità internazionale fa crescere le squadre".