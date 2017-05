Nicola, contro la Juve serve sana follia

ROMA, 19 MAG - "Siamo come Rango, il personaggio di un cartone animato che tutti davano per incapace e spacciato e che poi, invece, mostra la sua spavalderia ed ha la sua rivincita". Passa dalla filosofia di sette giorni fa ai cartoni animati di oggi, Davide Nicola, per presentare la sfida di domenica contro la Juventus. L'allenatore rossoblù fa riferimento ad un bislacco camaleonte personaggio di un film premio Oscar per l'animazione nel 2011 per caricare l'ambiente e sostenere che nessuno parte battuto. Il tecnico del Crotone è consapevole che quella con la Juventus sarà una gara fondamentale per la salvezza, da affrontare con la "sana follia - dice - di chi non ha nulla da perdere. Ho visto i ragazzi molto concentrati in questa settimana di allenamenti. Sappiamo che andiamo a confrontarci con avversari che hanno raggiunto tutte le finali e siamo gratificati di poter giocare proprio contro di loro per il nostro obiettivo. Se la Juventus ha vinto così tanto, è perché tratta tutti con lo stesso tipo di attenzione e fame".