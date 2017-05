Spalletti, spiace aver penalizzato Totti

ROMA, 19 MAG - "Qualche volta ho penalizzato Totti e mi dispiace; ma, come ho sempre detto, lo devo trattare come uno che fa parte di una squadra e devo fare delle scelte". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, che aggiunge: "Totti fa parte della squadra, è il giocatore più importante, il nostro simbolo e la nostra leggenda. Ma io faccio la formazione con il criterio di portare un vantaggio alla Roma e di tentare di vincere queste altre due partite. E nel ragionamento ci metto pure la gestione di Francesco". Riguardo al fatto che di recente ad osservare la Roma dal vivo sono stati notati Roberto Mancini e Paulo Sousa, il tecnico toscano non sembra disturbato: "È una cosa normalissima, perché mi dovrebbe dare fastidio? I nomi fatti (come possibili suoi successori, ndr) hanno esperienza, titoli vinti e blasone per poter essere i futuri allenatori della Roma. Io devo essere più bravo di loro per mantenere il posto. Così come la società deve lavorare per un futuro migliore. E ha dato già un segnale prendendo Monchi".