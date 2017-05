Spalletti, scudetto alla Juve con merito

ROMA, 19 MAG - "Ribaltone scudetto? Secondo me, il campionato lo vince, e giustamente, la Juventus: è stata la più forte, ha dettato i ritmi, si è trovata pronta in tutte le competizioni e in tutte la partite giocate, ha fatto grandissimi numeri riconosciuti da tutti". Luciano Spalletti non crede alla possibilità di soffiare sul filo di lana il titolo alla squadra di Massimiliano Allegri, ma comunque invita la sua Roma a non fallire le ultime due giornate di campionato. "Dobbiamo battere Chievo e Genoa - sottolinea il tecnico - perché valgono sia per arrivare a far eventualmente avverare quel miracolo, sia per il secondo posto". Che è poi il vero traguardo da tagliare. "Noi vogliamo avere la possibilità di giocare in Champions League, che è la competizione più bella del calcio - ricorda Spalletti - Ci siamo costruiti questa possibilità e non ce la vogliamo far scappare. Le gare che mancano ci possono liberare da qualche brutto risultato, da qualche rimorso stagionale: sono partite che possono ridarci la felicità".