Viola: Sousa, noi scomodi per Napoli

FIRENZE, 19 MAG - "Il Napoli è una squadra molto forte, bella, ma quando ci ha affrontato ha provato qualche difficoltà: la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra scomoda per i partenopei". Lo ha detto Paulo Sousa alla vigilia della trasferta domani sera al San Paolo, partita difficile per i viola ma anche molto importante in chiave sesto posto. "Se crediamo ancora all'Europa? Noi cerchiamo di lavorare come sempre, per vincere ogni partita, anche quella di domani - ha risposto il tecnico viola -. Se penso di schierare due punte? E' una possibilità". Assenti per squalifica Astori e Borja Valero, resta in dubbio il centrocampista Bedelj.