Serie B: Verona promosso in A

ROMA, 18 MAG - Il Verona torna in serie A. La formazione gialloblu nell'ultima giornata del campionato di serie B ha pareggiato 0-0 in casa del Cesena e dopo la Spal è la seconda squadra ad essere promossa nella massima serie. Il Verona chiude al secondo posto a 74 punti come il Frosinone ma in vantaggio sulla formazione ciociara negli scontri diretti. Il Frosinone farà i playoff con Perugia, Benevento, Cittadella, Carpi e Spezia Retrocedono in Lega Pro Trapani e Vicenza. Niente play out.