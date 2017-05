Samsung Smart Fitness, allenamenti prof

ROMA, 18 MAG - Per valorizzare il ruolo dello sport all'aperto nella società e nell'ambiente urbano, Samsung Electronics Italia dà il via oggi alla tappa romana di Samsung Smart Fitness, iniziativa in partnership con Coni presentata oggi da Carlo Barlocco, presidente di Samsung Electronics Italia con la partecipazione del numero uno del Coni, Giovanni Malagò. "Samsung Smart Fitness - afferma Barlocco - è una attività nella quale crediamo fortemente per gli importanti valori umani e sportivi che è in grado di offrire. Grazie alla nostra iniziativa, anche i cittadini romani potranno vivere al meglio tutto il benessere che è in grado di offrire lo sport all'aria aperta, grazie anche al supporto delle tecnologie indossabili Samsung". Da oggi fino a fine giugno, i romani avranno a loro disposizione gli accessori di allenamento di MyEquilibria, un albero concettuale integrato nel contesto paesaggistico che, assieme ai dispositivi indossabili Samsung, abilita nuove opportunità e incentiva a praticare sport all'aperto.