Diritti tv, da Antitrust ok a Lega A

ROMA, 18 MAG - Arriva l'approvazione dell'Antitrust alle linee guida per la vendita di diritti tv da parte della Lega calcio di serie A per il triennio 2018-2021, e in particolare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato "valuta con favore la scelta delle linee Guida di valorizzare i diritti di trasmissione sulla piattaforma Internet, che non sono più considerati "accessori" rispetto alle piattaforme tradizionali".