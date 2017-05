Fassone, faremo investimenti importanti

MILANO, 18 MAG - "Gli investimenti nella stagione 2017/18 saranno importanti perché la squadra va rinforzata, dobbiamo essere immediatamente competitivi". E' l'impegno della nuova proprietà del Milan, come ha spiegato l'ad Marco Fassone chiarendo che "con ogni probabilità anche i prossimi due bilanci non saranno straordinari dal punto di vista economico. Tutte le società in fase di ripartenza devono fare investimenti C'è stata una compressione del monte ingaggi della squadra, in particolare in questa stagione, coinciso anche con risultati sportivi non di primissimo livello. Abbiamo la sensazione che nell'aggiungere giocatori di un certo peso, questo monte possa crescere negli anni prossimi e così sarà", ha detto Fassone a Milan Tv,. L'asticella e il livello complessivo degli stipendi sarà tenuto sotto un livello di controllo: l' Uefa prevede una certa percentuale dei ricavi da destinare agli stipendi della prima squadra e la rispetteremo".