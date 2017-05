Agnelli, Coppa frutto di lungo percorso

ROMA, 18 MAG - "La ringrazio per i complimenti, che trasferisco non solo al mister e ai giocatori, ma anche a tutte le donne e gli uomini che lavorano per la nostra società, una realtà che ha raggiunto i 700 tesserati". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli nel suo intervento in Commissione Antimafia, ringraziando la presidente della Commissione Rosi Bindi per i complimenti ricevuti dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri. Un successo che è frutto di un "percorso che dal 2010 a oggi ci ha reso estremamente orgogliosi per i risultati raggiunti fuori e dentro il campo", ha aggiunto il numero uno bianconero.