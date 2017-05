Milan: ok assemblea ad aumento capitale

MILANO, 18 MAG - L'aumento di capitale da 60 milioni di euro e l'emissione di due bond per complessivi 128 milioni di euro alla Borsa di Vienna sono le principali delibere dell'assemblea dei soci del Milan, la seconda da quando il club è passato di proprietà al cinese Li Yonghong. I piccoli azionisti del Milan hanno espresso il proprio apprezzamento per l'operato del nuovo ad Marco Fassone, con il quale hanno avuto la possibilità di approfondire informalmente alcuni temi durante una pausa dei lavori, necessaria a una serie di variazioni nella delibera sui bond (in scadenza nell'ottobre 2018, con tasso di interesse del 7.7% che costerà circa 9 milioni di euro all'anno), che verranno sottoscritti da Elliott Management, nell'ambito del prestito ponte da 303 milioni di euro con cui il fondo statunitense ha permesso a Li Yonghong di completare l'operazione.