Juve, via a vendita biglietti Champions

TORINO, 18 MAG - La Juventus ha reso noto, tramite il sito ufficiale, i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per la finale di Champions League in programma a Cardiff contro il Real Madrid. La prima fase della vendita, che va dal 19 al 22 maggio, sarà riservata agli abbonati, a cui seguirà la vendita esclusiva per i membri J1897 dal 23 al 24 maggio e per i Premium Member dal 24 al 25 maggio. Alle ore 10 del 26 maggio prenderà il via l'eventuale fase di vendita libera in caso di disponibilità residua. Il prezzo dei tagliandi varia dai 330 euro della '2 cat' ai 55 euro della '4 cat' con visibilità limitata: sarà possibile abbinare l'acquisto del tagliando a vari pacchetti, con trasferimento in charter o in bus. Presente anche il Pacchetto Hotel Londra con due notti e trasferimento a Cardiff in autobus. I tifosi interessati all'acquisto possono consultare il sito internet www.2017cardiff.it, unico canale ufficiale destinato alla vendita.