Tavecchio, Coppa Italia inno al calcio

ROMA, 18 MAG - "Siamo felici di quello che la Coppa Italia è diventata. Ieri c'é stato un grande spettacolo, è stato un inno al calcio". Il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio a margine della presentazione dell'iniziativa 'Il calcio aiuta, insieme per le popolazioni terremotate', si è detto soddisfatto per l'ulteriore crescita di un evento come la Coppa Italia al livello dei più importanti eventi calcistici europei. "Mi auguro - ha aggiunto Tavecchio - che questa Juve vinca la Champions League, sono sicuro che con la determinazione dimostrata e la duttilità dei suoi giocatori metterà in difficoltà il Real Madrid".