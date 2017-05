Bindi a Agnelli,complimenti per C.Italia

ROMA, 18 MAG - "Complimenti ad Agnelli per la conquista della Coppa Italia e gli auguri per la prossima finale di Champions League". La presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare Antimafia, Rosi Bindi, esprime così le sue congratulazioni al presidente della Juventus per il trofeo nazionale vinto ieri dai bianconeri contro la Lazio e gli auguri per la finale di Cardiff da giocare contro il Real Madrid. Aprendo l'audizione del numero uno bianconero sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del calcio emerse dall'inchiesta 'Alto Piemonte' della Procura della Repubblica di Torino, Bindi ha quindi aggiunto rivolgendosi ai membri della Commissione: "Con questo credo di esprimere il sentimento di tutti, altrimenti mi assumo io la responsabilità", ha aggiunto Bindi.