Juve: allenamento in vista del Crotone

TORINO, 18 MAG - Torna in campo la Juventus poche ore dopo aver alzato la dodicesima Coppa Italia della sua storia, conquistata ieri sera con il 2-0 inflitto alla Lazio. Gli uomini di Allegri, dopo essere rientrati a Torino nella notte, sono scesi in campo per una seduta di allenamento in vista della partita di domenica con il Crotone, che potrebbe valere il sesto scudetto consecutivo.