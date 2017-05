Maldini "Totti? Errore comunicazione"

ROMA, 18 MAG - "Per me c'é stato un errore di comunicazione". L'ex stella del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini, ha risposto così a margine di 'Il calcio aiuta, insieme per le popolazioni terremotate', su iniziativa della Figc rispondendo ad una domanda sulla gestione dell'addio di Totti al calcio professionistico. "Molte volte - ha detto l'ex rossonero - le idee del calciatore devono coincidere con quelle della società". La possibilità che Totti vada a giocare a Miami? "Ognuno - ha concluso Maldini - fa quello che vuole".