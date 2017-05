Milan,Han Li tratta con Finivest da 2014

MILANO, 18 MAG - "Dal 2014", ancor prima della trattativa fra Silvio Berlusconi e Bee Taechaubol, David Han Li "ha condotto la negoziazione" con Fininvest per l'acquisto del Milan e "ha assistito Li Yonghong nella buona riuscita dell'operazione". E' quanto si evince dai curriculum dell'executive director del club, reso noto assieme a quelli degli altri membri del cda, nel corso dell'assemblea dei soci. David Han Li, 34 anni, "dal 2002 al 2005 ha studiato a Stoccolma, laurea in Financial and Economic Management. Dal 2006 si occupa di fusioni, acquisizioni e investimenti sul mercato finanziario cinese". Il più giovane membro del cda è Xu Renshuo, 25 anni, "rappresentante legale e direttore esecutivo della Guangzhou RenBaiJie Industrial Group Co., che si occupa di investimenti nel settore immobiliare, sportivo, tecnologie".