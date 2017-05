Juve, Buffon 'primo obiettivo centrato'

TORINO, 18 MAG - Si riversa sui social network la grande gioia della Juventus per la conquista della terza Coppa Italia consecutiva. "Primo obiettivo centrato", twitta capitan Buffon, in panchina nella finale con la Lazio per far spazio a Neto. "La vittoria del gruppo. Il trionfo del collettivo. La forza di una squadra", aggiunge il portiere. "Due bomber e una coppa! Buonanotte così", è il commento di Leonardo Bonucci su Instagram a corredo della foto che lo ritrae nei festeggiamenti insieme a Dani Alves, difensori che hanno messo a segno i gol decisivi. "La volevamo. Ce la siamo presa" esulta Barzagli su Twitter. "Campioni per la terza volta di seguito" aggiunge, sottolineando il record dei bianconeri, impresa mai riuscita ad alcuna squadra. "Sono tre consecutive, altro record di questo gruppo straordinario", scrive Chiellini, che propone una foto insieme a Lichtsteiner e Marchisio, scatto riproposto anche dai due compagni di squadra.