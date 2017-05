Juventus, Allegri "il successo è fatica"

TORINO, 18 MAG - "Non c'è successo che non si conquisti con la fatica". C'è tutta la soddisfazione di Allegri per la conquista della terza Coppa Italia consecutiva della Juventus, riassunta nel consueto Tweet che accompagna il post partita. "Complimenti ragazzi, questa terza Coppa Italia di fila è tutta per voi!", aggiunge il tecnico, rendendo merito ad un gruppo che è riuscito nell'impresa mai portata a termine nel calcio italiano. Con la conquista dello scudetto significherebbe terza 'doppietta' consecutiva per la Juventus.