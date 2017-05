Juve, esulta Del Piero a Edicola Fiore

ROMA, 18 MAG - "Sono contento per la Juve. Va alla grande, è molto molto forte": in collegamento via iPad con Edicola Fiore, in onda su SkyUno e Tv8, Alessandro Del Piero esulta per la Coppa Italia vinta ieri sera dai bianconeri battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata a Roma all'Olimpico, con le reti di Dani Alves e Bonucci. Intervistato da Fiorello e Stefano Meloccaro, in presenza di Giorgia e Walter Veltroni, ospiti della trasmissione, Del Piero elogia Dybala: "E' bravissimo, sotto il profilo calcistico e anche fuori dal campo. Mi piace molto". Oggi a Edicola Fiore per un saluto e un grazie anche Cristian Provvisionato, liberato pochi giorni fa dal carcere in Mauritania in cui è stato detenuto per quasi due anni. Pochi giorni prima che la vicenda si risolvesse, la mamma si era rivolta a Fiorello per chiedere aiuto al governo dallo Speaker's corner della trasmissione.