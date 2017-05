Festa Juve,Rincon con bandiera Venezuela

ROMA, 17 MAG - Festa juventina allo stadio Olimpico dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. Ai cori dei tifosi e i fuochi d'artificio, ai colori bianconeri sono uniti sul palco della premiazione anche quelli delle bandiere dei calciatori stranieri. Quella croata di Mandzukic, bosniaca di Pjanic (oggi in tribuna) e anche quella portata da Rincon del suo Venezuela, paese in questi giorni attraversato da una grave crisi politica. Fischi invece sono partiti dal settore juventino quando la cerimonia è iniziata con la chiamata degli arbitri sul palco per la premiazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.