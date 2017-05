Francia: Monaco campione dopo 17 anni

PARIGI, 17 MAG - Il Monaco ha vinto il titolo francese, obiettivo che mancava dal 2000. Il sigillo, l'ottavo del club monegasco, è arrivato grazie alla vittoria per 2-0 sul Saint-Etienne. Che ha portato a sei punti il vantaggio sulla seconda, il Paris Saint-Germain, campione in carica, quando manca una sola partita al termine della Ligue-1. Il Monaco, nonostante il ko con la Juventus nella semifinale di Champions, firma così una stagione eccezionale, nella quale ha segnato 155 gol in tutte le competizioni, 104 in campionato, più del doppio di quanti ne realizzò il PSG lo scorso anno. Imbattuto nel 2017, il Monaco è andato a segno nelle ultime 31 partite di campionato, nuovo record in una sola stagione.