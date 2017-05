Mattarella a Fognini, in bocca al lupo

ROMA, 17 MAG - "In bocca al lupo per domani". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha salutato il tennista Fabio Fognini, in vista degli ottavi di finale degli Internazionali di tennis contro il tedesco Zverev. Nello stesso salottino di rappresentanza, nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio all'Olimpico, il Capo dello Stato ha voluto incontrare e salutare anche il ct della Nazionale, Giampiero Ventura e l'ex tecnico del Leicester, Claudio Ranieri.