C.Italia: Allegri, stagione sia grande

ROMA, 17 MAG - "Complimenti ai ragazzi per la bellissima partita, abbiamo giocato un primo tempo straordinario. Contro un'ottima Lazio è stata riscattata la prestazione poco attenta di domenica". Massimiliano Allegri rende onore ai bianconeri per la vittoria della Coppa Italia. "Domenica ci attende un impegno importante per chiudere il campionato - aggiunge il tecnico bianconero -. Facciamo in modo di rendere questa ottima stagione grande. Con il Crotone servirà una partita 'cattiva' come quella di questa sera".