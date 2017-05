Montolivo,Milan ha messo basi importanti

MILANO, 17 MAG - "Abbiamo messo delle basi importanti": così Riccardo Montolivo sulla stagione del Milan, destinato a rinforzarsi se andranno in porto i colpi di mercato pianificati dal club. "La squadra e l'ambiente hanno percepito grande entusiasmo e grande ambizione dalla nuova proprietà - ha notato il capitano rossonero, intervistato da Premium Sport -. Però non dobbiamo farci distrarre perché il futuro passa dal presente e il presente dipende da noi e dalle prossime sfide "L'obiettivo del Milan è tornare in Champions ma non possiamo non valorizzare l'Europa League -spiega-. Dovremo saltare addosso al Bologna". Domenica Montolivo dovrebbe essere titolare, come sabato a Bergamo quando è tornato in campo 7 mesi dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'infortunio non ha modificato gli obiettivi del centrocampista, deciso a raggiungere i Mondiali di Russia 2018: "Non voglio che la mia ultima apparizione con la maglia azzurra sia stata quella allo Juventus Stadium quando sono uscito in barella".