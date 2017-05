Lega B, assemblea il 25 maggio

MILANO, 17 MAG - E' convocata per giovedì 25 maggio alle 13 l'assemblea elettiva della Lega B, la terza dopo le due andate a vuoto per mancanza del numero legale il 25 marzo e il 9 maggio. Poche ore dopo l'annuncio del ritiro della candidatura di Salvatore Gualtieri, fino a oggi capolista del fronte contrapposto a quello di Claudio Lotito, il vicepresidente della Lega B, Andrea Corradino, ha convocato la nuova assemblea, anche - secondo quanto filtra - nel solco della lettera inviata alla Lega B nei giorni scorsi dal presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, che si auspicava l'elezione del nuovo presidente della categoria entro il prossimo consiglio Federale, in programma il 26 maggio.