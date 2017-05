Domani programma Figc "Il calcio aiuta"

ROMA, 17 MAG - Ci sarà anche la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, domani alle 11.30 alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per la presentazione del programma della Federcalcio 'Il Calcio aiuta'. L'iniziativa, patrocinata dal Ministro per lo Sport, è volta a sostenere le società sportive di calcio operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 per favorirne il ritorno alla normalità. Alla presentazione interverranno il ministro per lo Sport, Luca Lotti, il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, Vasco Errani e Paolo Maldini, nella veste di ambasciatore del programma di sostegno Figc.