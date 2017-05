Inter: Icardi ko, salta la Lazio

MILANO, 17 MAG - Risentimento muscolare per il capitano dell'Inter Mauro Icardi che non sarà a disposizione per la partita contro la Lazio di domenica sera. L'attaccante nerazzurro si è sottoposto questo pomeriggio a risonanza magnetica che ha evidenziato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Le condizioni di Icardi, fa sapere l'Inter, saranno valutate giorno dopo giorno.