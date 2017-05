Ufficiale divorzio Watford-Mazzarri

ROMA, 17 MAG - Le strade di Walter Mazzarri e il Watford si separano. L'ufficialità del divorzio è arrivata direttamente dal club con una nota pubblicata sul sito "dopo aver discusso - si legge - con l'allenatore gli obiettivi futuri e le aspirazioni della società". Il tecnico toscano paga lo scarso feeling con i giocatori (in particolare col capitano Troy Deeney) e i tifosi e, si sostiene in Inghilterra, anche la sua scarsa conoscenza della lingua inglese che ha comportato diversi problemi di natura tattica e comunicativa durante tutta la stagione. Quella di domenica 21 contro il Manchester City di Pep Guardiola sarà dunque l'ultima partita al 'Vicarage Road' di Mazzarri, scrive il Daily Star che si spinge anche ad individuarne il successore: Claudio Ranieri. L'ex tecnico del Leicester, esonerato a febbraio dalla squadra campione d'Inghilterra, è il favorito numero uno per sostituire Mazzarri, informato della decisione del club oggi direttamente dal proprietario del club Gino Pozzo e dal presidente Scott Duxbury.