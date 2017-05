Premier:Pochettino, resterò al Tottenham

MILANO, 17 MAG - ''Rimarrò al Tottenham anche l'anno prossimo e non ci sono clausole nel mio contratto'': lo dice, ai microfoni della BBC, Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham. L'Inter aveva contattato l'allenatore argentino per la panchina nerazzurra. ''Ci sono tante voci - continua Pochettino - ma io sono impegnato con il club e non ci sono ragioni perché vada via. Sarò qui per il prossimo precampionato''.