Spal: papà Aldrovandi scrive al figlio

ROMA, 17 MAG - Un post sulla sua pagina Facebook per raccontare al figlio il ritorno della Spal in Serie A dopo 49 anni: a scriverlo è Lino Aldrovandi, padre di Federico, il giovane morto a Ferrara durante un controllo di polizia il 25 settembre 2005. Intitolato "Cos'ha fatto oggi la Spal, papà?", è accompagnato da una foto del figlio da bambino con una maglia biancazzurra. "Era una domanda che Federico usava spesso farmi, ogni domenica sera, prima di quel maledetto 25 settembre 2005 - scrive papà Aldrovandi - Era una domanda che guarda caso mi poneva solo quando la Spal vinceva, perché conosceva la mia forte passione per quei colori bianco e azzurro, compagni a me inseparabili dall'età di 6 anni. Sorrido ora a ripensarlo, e soprattutto a quella domanda che oggi Federico mi rifarebbe più che mai, per farmi felice. Guardo quest'immagine con quei colori ad avvolgergli il cuore ascoltando una famosa e bella canzone che parla di un cielo pieno di stelle e mi viene forte la voglia di abbracciare i ragazzi della curva Ovest".