Nainggolan, insulti juventini? Io segno

ROMA, 17 MAG - Radja Nainggolan elogia la Juventus, ma ne stuzzica i tifosi. "Loro ce l'hanno a morte con me, mi cantano 'uomo di m...' e questo 'uomo di m...' gli ha segnato: questo è il messaggio - spiega alla radio ufficiale della Roma - Rimpianti per la stagione? Siamo a 4 punti dalla Juve, siamo usciti in Europa League per episodi che potevano essere diversi e in Coppa Italia soprattutto per colpa nostra. Un po' di rammarico c'è, perché la squadra è forte, abbiamo sbagliato qualche partita di troppo". "A fine percorso, ora che siamo a 4 punti, possiamo dire però che siamo dietro alla squadra che gioca la finale di Champions - ricorda il Ninja giallorosso - Certo, nelle ultime giornate loro hanno perso un po' di punti anche perché stavano, diciamo così, comodi. Sicuramente in questo momento sono più concentrati su altre cose: hanno le finali di Coppa Italia e Champions. Però Roma-Juve è sempre una partita importante e brutte figure non vuole mai farle nessuno. Noi alla fine abbiamo dimostrato di meritare la vittoria".