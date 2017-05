Semplici, vogliamo chiudere da primi

ROMA, 17 MAG - "Vogliamo finire questo campionato da primi in classifica, per cui contro il Bari ce la giocheremo per vincere. Vogliamo finire l'anno nel migliore dei modi". Lo ha detto a Radio Crc Leonardo Semplici, allenatore della Spal neopromossa in Serie A con una giornata di anticipo. "Abbiamo fatto un cammino incredibile e nessuno ci credeva all'inizio - ha aggiunto - Competere con società esperte sarà difficilissimo per noi, ma siamo quadrati e abbiamo comunque una nostra storia: attraverso le idee e il nostro budget proveremo a competere nella massima serie. Ci approcceremo con serietà ed entusiasmo, poi ci sono situazioni che cambiano e anche le società di Serie B possono salvarsi e stabilizzarsi in A". Giovedì, al termine della gara al Mazza, la Spal sarà premiata dalla Lega di B con la Coppa Ali della vittoria in caso di primo posto o con il piatto d'argento se seconda. Il dg Paolo Bedin consegnerà la medaglia del campionato a squadra, staff tecnico e dirigenti prima di dare coppa o piatto al capitano.